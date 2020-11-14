شكرا لقرائتكم أول ديسمبر بداية استعدادات منتخب اليد النهائية للمونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء السيد مدير المنتخبات الوطنية لكرة اليد عن بدء منتخب مصر الأول الإستعدادات النهائية لكأس العالم مصر 2021 المقرر إنطلاقه يوم 13 يناير ، بداية من الإسبوع الأول من ديسمبر القادم ، بمعسكر مغلق .

و أشار علاء السيد فى تصريح لـ"الخليج 365" إلى تلقى الإتحاد دعوة من البحرين لإقامة مباراة ودية فى منتصف ديسمبر القادم فى إطار الإستعدادات للمونديال ، مؤكدا إلى ان الإتحاد يجهز الإستعدادات فى إطار المتاح فى ظل جائحة فيروس كورونا .

وقبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة اليد مؤخرا طلب اتحاد أمريكا الوسطى والجنوبية لكرة اليد باختيار منتخب تشيلي ليكون ممثله في مونديال 2021 بمصر، إزاء استحالة إقامة التصفيات التي كانت ستعلن عن صاحب بطاقة المشاركة بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا.

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وتحتضن مصر النسخة الـ27 من البطولة خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير 2021.

وستلعب تشيلي ضمن المجموعة السابعة التي تضم السويد، بطل العالم 4 مرات، ومصر، البلد المضيف، والتشيك.

وكان مقررًا أن يقيم الاتحاد القاري التصفيات خلال الشهر الجاري في أوروجواي بمشاركة منتخبات تشيلي وباراجواي وكولومبيا والسلفادور، إلا أن ظروف تفشي جائحة كورونا في العالم حالت دون ذلك.

وجاء قرار الاتحاد باختيار منتخب تشيلي للمشاركة في المونديال كونه صاحب أفضل نتائج في بطولة أمريكا الجنوبية والوسطى الأخيرة.