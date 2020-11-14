الجنايني يؤكد: استاد القاهرة يستضيف نهائي الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عمرو الجنايني عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، أن نهائي دوري أبطال أفريقيا سوف يقام بملعب استاد القاهرة بشكل رسمي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن في وقت سابق عن ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية لنهائي دوري الأبطال يوم 27 من شهر نوفمبر بعد تأجيله من يوم 6 نوفمبر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك بالمباراة النهائية.

Advertisements

وقال الجنايني في تصريحات عبر قناة "النهار رياضة" "الرغبة الأساسية بالنسبة لنا حضور الجماهير بأكبر عدد ممكن، هناك موافقات أمنية واجراءات احترازية وطلبات من الاتحاد الأفريقي يحكمون هذا الأمر".

وتابع "بشكل رسمي المباراة سوف تقام بملعب استاد القاهرة".

وشهدت الأيام السابقة تصريحات من جانب مسؤولي اتحاد الكرة ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بشأن الحصول على الموافقات اللازمة لنقل المباراة من الإسكندرية للقاهرة.

واختتم رئيس اللجنة الخماسية تصريحاته قائلاً "سوف ندرس كل متطلبات الاتحاد الأفريقي بشأن الحضور الجماهيري وبعد ذلك سنعلن الموقف النهائي لهذا الأمر".