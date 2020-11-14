فرج عامر: أشتريت 7 لاعبين بـ 3 ملايين جنيه.. وبادجي راتبه يساوي ميزانية سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إتمامه التعاقد مع 7 لاعبين من بينهم 3 لاعبين دوليين بصفوف منتخبات السودان والمغرب وتونس.

ودوّن فرج عامر، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، اليوم السبت:"لازم اللجنة الخماسية تضع سقف لشراء اللاعبين ولعقودهم لأن بعض الأندية أصبحت تشتري لاعبين بأسعار فلكية بالرغم من كون هؤلاء اللاعبين ليسوا من نجوم الصف الأول أو لاعبي المنتخب الوطني".

Advertisements

وتابع فرج عامر:"سموحة أشترى سبع لاعبين منهم ٣ دوليين سوداني ومغربي وتونسي والأربعة الآخرين نجوم إجمالي ثمن الشراء ٣ مليون جنية لأن غالبية اللاعبين الذين ينضموا إلينا حتى من الدوليين انتقالات حرة بدونً مقابل"

وأتم علق عامر على تدوينته قائلاً:"بادچي مرتبه السنوي زي ميزانية سموحة كلها".