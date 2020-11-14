الخليج 365 يكشف.. رقم قميص طاهر محمد في الأهلي.. والظهور الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي الجديد للاجتماع للمرة الأولى بالمدير الفني للقلعة الحمراء، بيتسو موسيماني ظهر اليوم السبت.

وكان الأهلي قد أعلن في فترة سابقة تعاقده مع طاهر محمد طاهر من صفوف المقاولون العرب في أولى صفقات الفريق الصيفية.

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وعلم "الخليج 365" أن طاهر محمد طاهر سوف يرتدي القميص رقم 27 مع النادي الأهلي.

ومن المنتظر أن يجتمع طاهر محمد طاهر بمدرب الأهلي بيتسو موسيماني في الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، في أول ظهور للاعب بملعب مختار التتش.

وفي حال تم قيد طاهر محمد طاهر يحق له استكمال منافسات كأس مصر لموسم 2019/2020 مع النادي الأهلي.