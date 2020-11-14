محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يستعد طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي الجديد للاجتماع للمرة الأولى بالمدير الفني للقلعة الحمراء، بيتسو موسيماني ظهر اليوم السبت.
وكان الأهلي قد أعلن في فترة سابقة تعاقده مع طاهر محمد طاهر من صفوف المقاولون العرب في أولى صفقات الفريق الصيفية.
وعلم "الخليج 365" أن طاهر محمد طاهر سوف يرتدي القميص رقم 27 مع النادي الأهلي.
ومن المنتظر أن يجتمع طاهر محمد طاهر بمدرب الأهلي بيتسو موسيماني في الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، في أول ظهور للاعب بملعب مختار التتش.
وفي حال تم قيد طاهر محمد طاهر يحق له استكمال منافسات كأس مصر لموسم 2019/2020 مع النادي الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 يكشف.. رقم قميص طاهر محمد في الأهلي.. والظهور الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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