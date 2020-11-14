صلاح ورونالدو الأبرز.. كيف ضربت "كورونا" قائمة الأفضل في العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أصبح النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أخر لاعب ينضم لقائمة نجوم كرة القدم التي تعرضت للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذين تواجدوا بالقوائم النهائية لجوائز أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومجلة فرانس فوتبول الفرنسية "بالون دور".

وكان الاتحاد المصري أعلن مساء الجمعة في بيان رسمي نشر عبر الصفحة الرسمية "فيسبوك"، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا.

وتواجد صلاح نجم ليفربول مع المنتخب المصري مؤخرًا استعداد لمباراتي توجو والتي من المقرر أن تقام اليوم السبت ثم الثلاثاء ضمن المرحلة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وكان صلاح ضمن القائمة الأولية التي تشهد تواجد 10 لاعبين في جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم والتي تُقدم من فيفا في عام 2019، حيث يعتبر هو خامس لاعب يصاب بفيروس كورونا من هذه القائمة.

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وضمت القائمة التي تحتوي على 10 لاعبين كل من: ليونيل ميسي، فيرجيل فان دايك، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، ساديو ماني، كيليان مبابي، فرانكي دي يونج، إيدين هازارد، ماتياس دي ليخت وهاري كين).

وأُصيب من هذه القائمة 5 لاعبين كان أخرهم محمد صلاح، وهم كريستيانو رونالدو، ساديو ماني وكيليان مبابي وإيدين هازارد.

أما عن قائمة جائزة بالون دور التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم، تضم 30 لاعب هم: ليونيل ميسي، فيرجيل فان دايك، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، محمد صلاح، كيليان مبابي، أليسون، روبيرت ليفاندوفسكي، برناردو سيلفا، رياض محرز، فرانكي دي يونج، رحيم سترلينج، إيدين هازارد، ماتياس دي ليخت، سيرجيو أجويرو، روبيرتو فيرمينو، أنطوان جريزمان، أليكساندر أرنولد، بيير إيمريك أوباميانج، دوشان تاديتش، سون هيونج مين، هوجو لوريس، كاليدو كوليبالي، تير شتيجين، كريم بنزيما، جورجينيو فينالدوم، جواو فيليكس، ماركينيوس، دوني فان دي بيك.

وبات صلاح هو سابع لاعب يصاب بفيروس كورونا في قائمة لاعبي جائزة "بالون دور"، حيث أُصيب من هذه القائمة كل من: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني وكيليان مبابي وإيدين هازارد، أليكساندر أرنولد وماركينيوس.