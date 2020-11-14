تعرف على القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وتوجو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء اليوم السبت مباراة مصر وتوجو بالجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون. ومن المقرر أن يتم بث المباراة بشكل "مجاني" عبر التردد الأرضي لقناة "تايم سبورتس". وينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة عبر التردد الأرضي في الساعة الثامنة مساءً، بقيادة الإعلامي أحمد شوبير. Advertisements ويتواجد في الاستوديو التحليلي كلا من محمد عمر ووليد صلاح الدين ومحمد أبوالعلا للتحليل الفني، بجانب سمير عثمان للفقرة التحكيمية. وتقرر أن يقوم حاتم بطيشة بالتعليق على المباراة، في تواجد الثنائي إبراهيم عمر ومحمد طه كمراسلين من أرض الملعب. وتُبث المباراة أيضاً عبر قناة "BeiN SPORTS HD 7"، وينطلق الاستوديو التحليلي في الساعة الثامنة والنصف مساءً. ويُقدم الاستوديو التحليلي الإعلامي أحمد فؤاد، ويتواجد معه قائد منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق وائل جمعة، ونجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق هيثم فاروق.

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