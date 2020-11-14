ميدو يختار بديل صلاح .. ويؤيد إبقاء نجم الزمالك على دكة البدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال أحمد حسام "ميدو"، لاعب المنتخب الوطني السابق، إن مباراة المنتخب أمام نظيره توجو لن تكون سهلة.

وغرد أحمد حسام "ميدو"، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم السبت :"منتخبنا أمام مهمة ليست سهلة أمام توجو البدء بالنني أساسيا مع وجود طارق حامد على مقعد البدلاء قد تكون فكره جيده في مباراة سيترك فيها المنافس الاستحواذ لنا فيها معظم أوقات المباراة.. وزيزو الأفضل لتعويض صلاح".

ويغيب محمد صلاح، عن مباراة المنتخب أمام نظيره توجو؛ إثر إصابته بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19، حسبما أعلن اتحاد الكرة يوم أمس الجمعة.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره التوجولي في التاسعة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دو المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

تغريدة ميدو تأتي بناءً على تقارير بالتشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام توجو والذي يأتي كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – محمد النني.

ثلاثي قبل المهاجم: محمود حسن "تريزيجيه" – عبدالله السعيد – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى محمد.