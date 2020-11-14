تقرير.. كيف يتغلب كلوب على أزمة الغيابات في ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

صدم خبر إصابة النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) - مدربه الألماني يورجن كلوب الذي لم يستفق بعد من الضربات التي تلقاها بعد الإصابات التي ضربت صفوف فريقه خلال الفترة الماضية.

كان الاتحاد المصري أعلن مساء الجمعة في بيان رسمي نشر عبر الصفحة الرسمية "فيسبوك"، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا.

وتواجد صلاح نجم ليفربول مع المنتخب المصري مؤخرًا استعداد لمباراتي توجو والتي من المقرر أن تقام اليوم السبت ثم الثلاثاء ضمن المرحلة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وتمثل إصابة صلاح بفيروس كورونا، هي الضربة الأخيرة التي تلقاها المدرب الألماني حتى الآن، بعد أن تعرض جوميز للإصابة خلال تواجده رفقة معكسر المنتخب الإنجليزي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويعاني فريق المدرب يورجن كلوب من 3 إصابات في الخط الخلفي للفريق، بعد إصابة كل من جوميز وفيرجيل فان دايك وترينت أليكساندر أرنولد.

البداية كانت مع فان دايك الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع الريدز ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستبعده عن الريدز حتى نهاية الموسم تقريباً.

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ثم تعرض أرنولد الظهير الأيمن للفريق لإصابة في مباراة مانشستر سيتي، حيث عانى الإنجليزي الشاب من إصابة على مستوى أربطة الكاحل، والتي ستبعده إلى 6 أسابيع تقريباً وفقاً للتقارير الصحفية.

وأخيراً كانت بإصابة جو جوميز خلال تواجده مع منتخب بلاده إنجلترا، وخضع المدافع لعملية جراحية في وتر ركبته اليسرى، وعلى الرغم من عدم إعلان النادي عن الفترة التي سيغيبها جوميز، إلا أن التقارير تشير إلى نهاية الموسم للمدافع الإنجليزي كما الحال لفان دايك.

وبعد إصابة صلاح بفيروس كورونا، سيضطر المهاجم المصري إلى الخضوع للحجر الطبي لمدة 10 أيام قادمة، والتي ستبعده عن مباراة ليفربول القادمة أمام ليستر سيتي في الجولة التاسعة من بريميرليج (21 نوفمبر).

كيف يفكر كلوب للتغلب على أزمة الغيابات في فريقه؟

سيلجأ المدرب الألماني كلوب لاختيارات اضطرارية لتعويض الغيابات التي يُعاني منها الفريق على المستوى الدفاعي ولتعويض غياب هداف الفريق الأول محمد صلاح الذي أحرز 8 أهداف في بريميرليج، ويتصدر جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد يلجأ كلوب لتعويض أليكساندر أرنولد بالدفع بجيمس ميلنر ليلعب كظهير أيمن، كما سيشارك البرازيلي بفابينيو الذي تعتبر احتمالات عودته بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً قائمة، في مركز الدفاع لتعويض غياب جو جوميز، كما سيتم الدفع بجويل ماتيب في مركز قلب الدفاع كما شارك في المباراة الماضية أمام مانشستر سيتي.

وسيقوم المدرب الألماني بالدفع بالوافد الجديد ديوجو جوتا الذي انضم للفريق مطلع هذا الموسم قادماً من وولفرهامبتون، ليحل أزمة غياب صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا، ليزامل السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو في الخط الهجومي للريدز.