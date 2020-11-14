yalla live مشاهدة مباراة مصر وتوجو بث مباشر

يحتضن استاد القاهرة الدولي، مباراة قوية تجمع بين منتخب مصر وتوجو، مساء يوم السبت 14 نوفمبر، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة بدور المجموعات لتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون 2021م.

ويستعد منتخب مصر لهذا اللقاء بكل قوة وتركيز عالي وبمعنويات مرتفعة، حيث بدأ معسكرة التدريبي منذ حوالي أسبوع، من أجل التحضير الأمثل والقوي لمواجهتي توجو.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث على جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، ولم

يقدم المستوى المطلوب في أول لقاءين، ولكن في هذا اللقاء ستكون الأمور مختلفة وسيحاول بكل قوة تقديم مستوى مميز وتحقيق الانتصار للتقدم أكثر على جدول ترتيب المجموعة، ومن أجل الحلم الغائب عن الفراعنة منذ سنوات طوال وهو اللقب الإفريقي والعدة من جديد لمنصات التتويج بالقارة السمراء.

في المقابل، يتواجد توجو في المركز الرابع والأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة، وسيدخل اللقاء بكل

قوة ويدرك صعوبة الخصم، ولكن هو الأخر يحتاج إلى نقاط المواجهة لتحسين مركزه وبقاء له بصيص من الأمل للمنافسة بقوة على التأهل إلى كأس أمم إفريقيا، ويأمل بالعودة من مصر بنتيجة إيجابية.

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موعد مباراة توجو ضد مصر

المباراة مصر × توجو

المسابقة تصفيات أمم إفريقيا

الموعد السبت 14 نوفمبر 2020 - الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر.

القناة الناقلة BeIN Sport HD 7

الملعب استاد القاهرة الدولي