بعد إثبات ذاته.. الإسماعيلي يوجه الشكر لـ باتريك فييرا

وجه مسؤلو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان الشكر للنجم البرازيلي باتريك فييرا الذي كان يخضع للإختباربالنادي الإسماعيلي . وقال مصدر داخل الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن اللاعب رحل عن الدراويش لأسباب مادية وليس فنية مشيرًا أن المديرالفني مقتنع بأداء اللاعب المميز . أن المديرالفني مقتنع بأداء اللاعب المميز . وأكد علاء وحيد أن بعضآ من تلك الشروط لم تتوافر فى البرازيلى باتريك فييرا والذى كان فى فترة معايشة مع الفريق فى الفترة الماضية وتم Advertisements توجيه الشكر له من قبل اللجنة الفنية . توجيه الشكر له من قبل اللجنة الفنية . وخرج وحيد بهذا التصريح علىة الرغم أن اللاعب البرازيلي جاء تنفيذًا لرغبة مواطنه هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي . وخاض باتريك فييرا مباراة ودية مع الإسماعيلي منذ وصوله وسجل خلالها هدفين في اللقاءالذي أنتهي بفوز الدراويش برباعية دون رد .

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