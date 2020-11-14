صرح الإعلامى علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، أن ناديه لن يتعاقد مع أى لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية الا اذا توافرت فيه عدة شروط وضعتها لجنة التعاقدات ، أهمها إجتياز الكشف الطبي وأن يكون اللاعبجاهز فنيآ وبدنيآ بشكل كبير حتى يستطيع صنع الفارق مع الفريق مع بداية الموسم المقبل .
وأكد وحيد، أن بعضآ من تلك الشروط لم تتوافر فى البرازيلى باتريكفييرا والذى كان فى فترة معايشة مع الفريق فى الفترة الماضية وتم توجيه الشكر له من قبل اللجنة الفنية .
وأتم وحيد حديثه بأن المهندس ابراهيم عثمان، رئيس مجلس الإدارة، يشدد بشكل كبير على التعاقد مع لاعبين مميزين للعودة الى المنافسة على جميع البطولات فى الموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يحدد شروطه للتعاقد مع صفقات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.