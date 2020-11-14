الإسماعيلي يحدد شروطه للتعاقد مع صفقات جديدة

صرح الإعلامى علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، أن ناديه لن يتعاقد مع أى لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية الا اذا توافرت فيه عدة شروط وضعتها لجنة التعاقدات ، أهمها إجتياز الكشف الطبي وأن يكون اللاعب

جاهز فنيآ وبدنيآ بشكل كبير حتى يستطيع صنع الفارق مع الفريق مع بداية الموسم المقبل .

وأكد وحيد، أن بعضآ من تلك الشروط لم تتوافر فى البرازيلى باتريك

فييرا والذى كان فى فترة معايشة مع الفريق فى الفترة الماضية وتم توجيه الشكر له من قبل اللجنة الفنية .

وأتم وحيد حديثه بأن المهندس ابراهيم عثمان، رئيس مجلس الإدارة، يشدد بشكل كبير على التعاقد مع لاعبين مميزين للعودة الى المنافسة على جميع البطولات فى الموسم الجديد.