التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي لمواجهة جامايكا وديًا

يواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب جامايكا وديا مساء اليوم السبت علي استاد الامير فيصل بن فهد ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. من المتوقع أن يبدأ الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفنى للمنتخب السعودي المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى: محمد الربيعي. Advertisements خط الدفاع: ياسر الشهراني، عبدالله مادو، حسان تمبكتي، سلطان الغنام. خط الوسط: سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، عبدالمجيد الصليهم، هتان باهبري. خط الهجوم: أيمن يحيى، عبدالله الحمدان.

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