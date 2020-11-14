موعد مباراة المنتخب السعودي وجامايكا الودية.. والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الامير فيصل بن فهد مساء اليوم السبت مواجهة المنتخب السعودي امام نظيره منتخب جامايكا وياتي ذلك في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. 2022 وكأس آسيا 2023. موعد مباراة المنتخب السعودي ومنتخب جامايكا : تقام مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره منتخب جامايكا في تمام Advertisements الساعة 6:30 بتوقيت مصر، الساعة 7:30 بتوقيت المملكة العربية الساعة 6:30 بتوقيت مصر، الساعة 7:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 8:30 بتوقيت أبوظبي. القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ومنتخب جامايكا : تذاع مباراة المنتخب السعودي و منتخب جامايكا بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية بصوت المعلق عبدالله الحربي.

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