تشكيل منتخب مصر أمام توجو بتصفيات أمم إفريقيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، على تشكيل الفراعنة أمام توجو خلال اللقاء المقرر له التاسعة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا.

ويخوض منتخب مصر اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة مرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ايمن اشرف - محمود الونش - احمد حجازي - محمد هاني

خط الوسط: طارق حامد - عمرو السولية محمود تريزيجيه - عبد الله السعيد - احمد السيد زيزو

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خط الهجوم: أحمد حسن كوكا

ويغيب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول عن اللقاء بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث أصدر اتحاد الكرة بيانا قال فيه: تم اجراء مسحة ثانية لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي وأظهرت النتيجة إيجابية الحالة بإصابة النجم الكبير بفيروس كورونا وجاري اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بذلك واتباع البروتوكول الطبي العالمي اللازم للحالة بمعرفة الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد والدكتور

محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني.

وكانت المسحة الأولى قد ظهرت نتيجتها إيجابية، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر اجراء مسحة ثانية للتأكد من الإصابة، حيث تلقى حالة إصابة النجم الكبير اهتماما كبيرا من الاتحاد على جميع المستويات.

ويتمتع نجم مصر بروح معنوية عالية اضافة إلى أن أيا من عوارض الإصابة المعتادة لم تظهر عليه، فيما تم تجهيز غرفة خاصة بالعزل وغرفة أخرى لمتابعته طبيا، في الوقت الذي يتواصل فيه طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا مع الدكتور كيم موكسن رئيس الجهاز الطبي لنادي ليفربول للمتابعة والتنسيق أولا بأول.