موعد مباراة منتخب مصر وتوجو والقنوات الناقلة

يستضيف المنتخب الوطني مساء اليوم السبت نظيره منتخب توجو ضمن منافسات الجولة الثاثلة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2020 .

موعد مباراة منتخب مصر وتوجو

تنطلق مباراة منتخب مصر وتوجو في تمام

الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

فيما تقام مباراة منتخب مصر وتوجو في تمام

الساعة العاشرةمساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

بينما تكون مباراة منتخب مصر وتوجو في تمام

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الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي .

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وتوجو

تذاع مباراة منتخب مصر وتوجو بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 7 المشفرة بتعليق علي محمد علي .

ويبحث منتخب الفراعنة عن تصحيح المسار مبكرويحقق أول انتصار مع المدير

الفنى حسام البدرى، بعد بداية متواضعة فى مشوار التصفيات، شهدت التعادل مع كينيا بهدف لكل منهما بستاد برج العرب، ثم التعادل

مع جزر القمر بالجولة الثانية خارج الديار.ويتصدر المجموعة منتخب جزر القمر برصيد ٥ نقاط، يليه منتخب كينيا صاحب المركز الثانى برصيد ٣ نقاط، ثم منتخب مصر الذى حصد نقطتين وجمع منتخب توجو نقطة وحيدة.ويقف التاريخ بجانب المنتخب الوطنى فى المواجهات المباشرة أمــام توجو الــذى وقــع فــى نفس المجموعة ن ٨ مرات، وكانت أول تقابل المنتخبابالتصفيات حيثكانت آخر المواجهات عام ، بينما عام ١٩٨٤مواجهة٢٠١٧.