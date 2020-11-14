يستضيف المنتخب الوطني مساء اليوم السبت نظيره منتخب توجو ضمن منافسات الجولة الثاثلة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2020 .
موعد مباراة منتخب مصر وتوجو
تنطلق مباراة منتخب مصر وتوجو في تمامالساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،
فيما تقام مباراة منتخب مصر وتوجو في تمامالساعة العاشرةمساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
بينما تكون مباراة منتخب مصر وتوجو في تمام
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وتوجو
تذاع مباراة منتخب مصر وتوجو بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 7 المشفرة بتعليق علي محمد علي .
ويبحث منتخب الفراعنة عن تصحيح المسار مبكرويحقق أول انتصار مع المديرالفنى حسام البدرى، بعد بداية متواضعة فى مشوار التصفيات، شهدت التعادل مع كينيا بهدف لكل منهما بستاد برج العرب، ثم التعادل
مع جزر القمر بالجولة الثانية خارج الديار.ويتصدر المجموعة منتخب جزر القمر برصيد ٥ نقاط، يليه منتخب كينيا صاحب المركز الثانى برصيد ٣ نقاط، ثم منتخب مصر الذى حصد نقطتين وجمع منتخب توجو نقطة وحيدة.ويقف التاريخ بجانب المنتخب الوطنى فى المواجهات المباشرة أمــام توجو الــذى وقــع فــى نفس المجموعة ن ٨ مرات، وكانت أول تقابل المنتخبابالتصفيات حيثكانت آخر المواجهات عام ، بينما عام ١٩٨٤مواجهة٢٠١٧.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر وتوجو والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.