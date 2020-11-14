صدام قوي بين مصر وتوجو الليلة في غياب محمد صلاح

يلتقي في التاسعة مساء اليوم السبت المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره منتخب توجو في اطار الجوبة الثالة من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2020 .

ويغيب النجم المصري محمد صـــلاح عن مباراة المنتخب ضد توجو بسبب إصابته بفيروس كورونا.

يسعى خلال المبارة المنتخب الوطني لاستعادة الانــتــصــارات فــى إطــار مباريات المجموعة السابعة المؤهلة للأمم الافريقية بالكاميرون 2020.

ويبحث الفراعنة عن تصحيح المسار مبكرأول انتصار مع المدير الفنى حسام البدرى، بعد بداية متواضعة فى مشوار التصفيات، شهدت التعادل مع كينيا بهدف لكل منهما بستاد برج

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العرب، ثم التعادل مع جزر القمر بالجولة الثانية خارج الديار

.ويتصدر المجموعة منتخب جزر القمر برصيد ٥ نقاط، يليه منتخب كينيا صاحب المركز الثانى برصيد ٣ نقاط، ثم منتخب مصر الذى حصد نقطتين وجمع منتخب توجو نقطة وحيدة.

ويقف التاريخ بجانب المنتخب الوطنى فى المواجهات المباشرة أمــام توجو الــذى وقــع فــى نفس المجموعة ن ٨ مرات، وكانت أول تقابل المنتخبابالتصفيات حيثكانت آخر المواجهات عام ، بينما عام ١٩٨٤مواجهة٢٠١٧.

ومن المنتظر أن يعتمد البدرى على طريقته المعتادة ٤-٢-٣-١، حيث ظهر خــلال التدريبات الأخــيــرة، اعتماده على محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع محمود علاء وأحمد حجازى فى قلب الدفاع، وفى الجانبين محمد هانى كظهير أيمن وأيمن أشرف كظهير أيسر، وفى خط الوسط الثنائى محمد الننى وطارق حامد »عمرو السولية« كمحورى ارتكاز خلف الثلاثى محمد سيد زيــزو وعــبــداﷲ السعيد ومحمود حسن تريزيجيه، وأمامه أحمد حسن كوكا كمهاجم صريح »مصطفى محمد«.

فى المقابل، يدرك لاعبو توجو صعوبة المهمة فى مواجهة منتخب مصر على أرضــه، ويملك منتخب توجو أسماء مميزة فى صفوفه على رأسهم المهاجم الخطير لابا كودجو لاعب العين الإماراتى ودجينى داكونام مدافع خيتافى وقائد منتخب توجو .