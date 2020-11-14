شكرا لقرائتكم الأهلي يطمئن على لاعبيه فى المنتخب قبل لقاء توجو بسب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات خلال الساعات الماضية بلاعبو الفريق الدولين المتوجدين مع المنتخب الوطني الأول للإطمئنان عليهم بعد إصابة محمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفرلول الإنجليزي بفيروس "كورنا" خلال معسكر المنتخب الوطني المقام حالياً استعداداً لمباراتي توجو اليوم ،السبت، والثلاثاء المقبل في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021).

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى على التواصل مع سداسي الأهلي في المنتخب الوطني للإطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم وطالبهم بالحفاظ على أنفسهم خلال فترة تواجدهم مع المنتخب الأول لحين العودة للأهلي والاستعداد النهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أمام الزمالك بإستاد القاهرة.

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ويضم الأهلي ستة لاعبين من المنتخب الوطني الأول في معسكره الحالي ، وهم : محمد الشناوي ، عمرو السولية ، حمدي فتحي ، أيمن أشرف ، محمد مجدي قفشة ومحمد هاني.

من ناحية أخرى ، أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، أن محمود وحيد لاعب الفريق اشتكى ‏من إجهاد عضلى خلال المران الذى أقيم صباح أمس ، الجمعة، على ملعب التتش، استعدادًا ‏للمرحلة المقبلة ، وضاف طبيب الأهلى أن وحيد سيخضع لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق عصر غدٍ السبت، لتقييم حالته وتحديد فرصته فى المشاركة خلال المران الجماعي.‏