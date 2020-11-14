شكرا لقرائتكم صراع بين المقاصة والجونة والاتحاد السكندري لضم بادجي من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل ناديي المقاصة والجونة على خط المفاوضات التى تلقاها السنغالي آليو بادجي مهاجم الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حيث أبدى مسئولو الجونة والمقاصة رغبتهم في ضم المهاجم السنغالي الذي بات رحيله من الأهلي أمراً شبه مؤكداً بناءاً على رؤية الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ، وبذلك ينضم عرض الجونة والمقاصة لعرض الأتحاد السكندري الذى دخل في مفاوضات مكثفة وقوية لضم مهاجم الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسماً ورحّب الأخير باللعب في الدوري المصري حال الرحيل عن القلعة الحمراء لكنه طلب الحصول على نفس قيمة عقده مع الأهلي والذي يبلغ 700 ألف دولار في الموسم الواحد.

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من ناحية أخرى ، يضع مسئولو الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة تبادلية من العيار الثقيل تقضي بانتقال أحمد الشيخ لبيراميز وضم الأهلي لمحمد فاروق جناح منتخبنا الوطني، وتقدم بيراميدز بعرض رسمى لشراء أحمد الشيخ من الأهلى نهائيا، والمثير أن الإدارة الحمراء وافقت على الأمر، إلا أنهم اشترطوا أن يكون المقابل انضمام لاعب من بيراميدز للأهلى وتم اختيار محمد فاروق، وهو الأمر الذى رحبت به إدارة بيراميدز، ومن المقرر لإعلان عن الصفقة بشكل رسمى بعد انتهاء المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

ورفض مسئولو الأهلي مقترح بيراميدز بدخول أحمد الشناوي ضمن الصفقات التي يضمها الفريق الأحمر من بيراميدز هذا الموسم، حيث أكد مسئولو الأهلي أن الحراسة ليس ضمن الأولويات في المراكز المطلوبة للتدعيم، بالإضافة لوجود تحفظ فني على أداء أحمد الشناوي، حيث يملك الثنائي محمد بسام ومحمود جاد فرصا أفضل حال استقرار الأهلي على ضم حارس مرمي جديد، في الوقت الذي رفض بيراميدز مقترح الأهلي بضم البوركيني إيريك تراوري نجم بيراميدز في صفقة بيع أحمد الشيخ، ليتم الاتفاق في النهاية أن تكون الصفقة الأولي بين الجانبين انتقال أحمد الشيخ لبيراميدز وانتقال محمد فاروق للأهلي في صفقة تبادلية.