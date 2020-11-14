شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يترقب قرار الأهلي بالاستغناء عن باسم على لضمه بالمجان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تترقب لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى القرار النهائي للنادى الأهلى بشأن لاعبه باسم على الظهير الأيمن الذى انتهت إعارته للجونة حيث ترغب اللجنة في التعاقد معه بالموسم الجديد ، وتتجه النية داخل الدراويش للإنتظار لمعرفة مصير اللاعب وفى حالة إستغناء الاهلى عنه سيتم التعاقد معه كصفقة إنتقال حر بينما في حالة استقرار النادى الأحمر على قيده سوف يتم مخاطبة الأهلى لضمه على سبيل الإعارة في ظل إقتناع البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى بقدرات اللاعب.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على تسويق باسم علي ظهير أيمن الفريق المنتهية إعارته للجونة في الموسم الجديد من خلال تجديد إعارته أو بيعه نهائياً، خاصة بعد تلقيه العديد من العروض في الأيام الأخيرة، وأكد مسئولو الأهلي أن باسم علي لن يعود لصفوف الفريق في الموسم الجديد في ظل تواجد محمد هاني واقتراب التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام، بالإضافة لإجادة أكثر من لاعب في هذا المركز ومنهم حسين الشحات والعائد من الإعارة أكرم توفيق.

فى سياق أخر ، أكد الإعلامى علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، أن ناديه لن يتعاقد مع أى لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية إلا إذا توافرت فيه عدة شروط وضعتها لجنة التعاقدات، أهمها اجتياز الكشف الطبى وأن يكون اللاعب جاهزاً فنياً وبدنياً بشكل كبير حتى يستطيع صنع الفارق مع الفريق مع بداية الموسم المقبل .

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وأكد وحيد أن بعض تلك الشروط لم تتوافر فى البرازيلى باتريك فييرا والذى كان فى فترة معايشة مع الفريق فى الفترة الماضية وتم توجيه الشكر له من قبل اللجنة الفنية .

وأنهى وحيد حديثه مؤكداً أن المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة يشدد بشكل كبير على التعاقد مع لاعبين مميزين للعودة للمنافسة على جميع البطولات فى الموسم الجديد .

ويستأنف فريق الإسماعيلى تدريباته على ملعبه اليوم السبت، وذلك فى إطار تحضيرات الفريق للموسم الجديد، والذى من المقرر أن ينطلق مطلع ديسمبر المقبل، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة لمدة 24 ساعة بفرمان من البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للفريق، وكان الإسماعيلى قد فاز فى أولى مبارياته الودية برباعية نظيفة أمام فريق أبو شحاتة.

وعقد ريكاردو، المدير الفنى للفريق، جلسة مطولة مع جهازه المعاون للحديث فى بعض الجوانب الفنية والخططية والاتفاق على برنامج الإعداد استعدادا للمرحلة المقبلة.