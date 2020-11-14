شكرا لقرائتكم هل يشارك طاهر وبانون مع الأهلى فى كأس مصر؟.. اتحاد الكرة يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منذ إعلان النادى الأهلى تعاقده مع الثنائى طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب والمغربى بدر بانون مدافع الرجاء المغربى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تتساءل الجماهير الحمراء عن موعد ظهور النجمين بالفانلة الحمراء فى أول مباراة رسمية، لاسيما أن الثنائى لايحق له بالطبع الظهور فى نهائى دورى الأبطال الأفريقى بين الأهلى والزمالك.

كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، عن عدم مشاركة الصفقات الجديدة فى باقى مباريات كأس مصر كون الصفقات الجديدة سيتم قيدها بعد 30 نوفمبر الجارى وحتى 6 ديسمبر، وبالتالى سيكون من حق الصفقات الجديدة للأندية الظهور فى المباراة النهائية فقط لكأس مصر، والتى من المرجح أن تقام فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

النادى الأهلى سيواجه فريق أبو قير للأسمدة يوم 21 نوفمبر الجارى ضمن منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر، وذلك بعد تأهله على حساب على الترسانة.

ومن المتوقع إقامة مباراتى دور الـ 8 بين الأهلي وأبو قير للأسمدة يوم 21 نوفمبر وكذلك مباراة الزمالك ونادي مصر في نفس اليوم.

كما تقام مباراتا نصف نهائى كأس مصر بين الاتحاد السكندرى والفائز من مواجهة الأهلي وأبو قير للأسمدة عقب نهائى دوري الأبطال، فى حال فوز الأهلي، وكذلك اللقاء الثانى بين طلائع الجيش والفائز من الزمالك ونادى مصر.

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وبذلك تصبح مشاركة طاهر طاهر وبدر بانون أمام أبو قير للأسمدة مستحيلة، وتبدو الفرصة الوحيدة لظهورهما حال صعود الأهلى للمباراة النهائية لكأس مصر حال تخطى عقبة أبو قير للأسمدة ثم زعيم الثغر، وتبدو هناك عوائق أخرى لاسيما أن طاهر محمد طاهر تعرض للإصابة بشد فى العضلة الأمامية فى أول مران له مع منتخب مصر عقب نهاية موسمه مع المقاولون العرب، ولا يزال يؤدى برنامجاً تأهيلياً للتعافى من هذه الإصابة، فضلا عن استحالة ظهور بدر بانون مع الأهلى سوى بعد الاستغناء عن لاعب أجنبى من الخماسى المتواجد حالياً طبقاً للوائح الجبلاية، حيث تضم قائمة المارد الأحمر كلاً من السنغالى أليو بادجى والأنجولى جيرالدو والنيجيرى جونيور أجاى والتونسى على معلول والمالى أليو ديانج ويبدو جيرالدو المرشح الأقرب للرحيل عن القلعة الحمراء.

وتشهد بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" إلى نهائى البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى، فى حدث تاريخى بين الأهلى والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا

تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

آخر ظهور للزمالك فى المباراة النهائية كان 2016 ليكسر انتظار دام 14 سنة، لكنه لم يحصد اللقب وخسر أمام صن داونز (3-1) بمجموع المباراتين، أما آخر ظهور للنادى الأهلى فكان فى 2018 بعد عام واحد فقط من الظهور فى نهائى 2017، وخسر أمام الترجى (4-3) بمجموع المباراتين.