"يوما ما سأتكلم".. مرتضى منصور يخرج عن صمته بعد سقوطه بالانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عددا من الرسائل لجماهير وأعضاء القلعة البيضاء، وذلك في أول ظهور له عقب سقوطه في انتخابات مجلس النواب.

وتواجد مرتضى منصور داخل مقر نادي الزمالك مساء أمس الجمعة في أول ظهور له بعد حصوله على المركز السادس في دائرته الانتخابية بانتخابات مجلس النواب الأخيرة.

وقال مرتضى منصور، في فيديو عبر صفحته الرسمية على "يوتيوب" "أنا بخير والحمد لله على كل حال، الدنيا جميلة وحلوة، مشكلتي الوحيدة إن قبل الانتخابات بيوم حصلت مشكلة بالنسبة لي".

وتابع: "لن أتحدث في الوقت الحالي عما حدث في انتخابات مجلس النواب، الأمر لا يٌشغلني حالياً، كنت عضو مجلس نواب عن بلد جميل ومحترم به 200 ألف شخص، لكن أنا رئيس نادٍ يشجعه 50 مليون شخص".

وأضاف: "كيف علم أحمد موسى وعمرو أديب أنني خارج المنافسة بعد فرز عدد قليل من الصناديق؟ يوما ما سيأتي يوم الحساب، وليس الآن".

وشدد: "من أول صندوق وحتى الصندوق رقم 21 كنت الأول".

وصرح قائلاً: "مرتضى منصور لم يسقط، أقسم بالله لم أسقط في الانتخابات، والأيام سوف تثبت هذا الأمر".

وأكمل: "ما أحزنني أيضاً تصرف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، كنت أتمنى أن يتصل بي هاتفياً لكي يطمئن على حالتي، لم يصدر مني أي خطأ حتى بعد ما حدث معي".

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وأكد: "وزير الرياضة لم يفعل معي مثلما فعل مع الخطيب، الجميع يعلم أنني تعرضت لوعكة صحية قبل الانتخابات بيوم، فجأة تعرضت لوعكة لا استطيع الأكل والشرب ولا أعلم ما السبب".

وواصل: "ظننت أن وزير الشباب والرياضة سيقوم بالسؤال عني لكن لم يحدث أو حتى يقوم بالرد على الإساءات التي تعرضت لها".

واستمر: "راضٍ بكل ما حدث، وأقسم بالله لم أسقط، أنا رئيس لـ50 مليون شخص ينتمون لنادي الزمالك، لهذا عدت".

وقال: "لم أسقط، هل أنا بتلك القوة لأجد جهات عديدة تتحدث عن كونهم السبب في خسارتي للانتخابات؟".

وتحدث: "عدت من أجل الجمعية العمومية لنادي الزمالك، ليس لهم ذنب، النادي يمكن أن يتحول لفوضى دون قائد، أيضاً عدت من أجل الجماهير، حالة من العشق بيني وبينهم، مساندة قوية".

وعاد ليشدد: "يوما ما سأتكلم، وسأحكي ما حدث، لكن ليس الآن، لو دفعت ملايين الجنيهات لكي أكسب حب جماهير شعب مصر وجماهير الزمالك لم أكن استطع فعل هذا، شاهدت بعيني الحب والدعم منهم".

واسترسل: "الرجل الذي ينشغل الرأي العام به لمدة 4 أيام دون النظر لمعركة الانتخابات الأمريكية فهذا يدل على مدى قوتي".

وتابع: "يا جماهير الزمالك، لقد عدت من أجل مساندة الفريق لكي نفرح جميعاً يوم 27 نوفمبر بكأس دوري أبطال أفريقيا، كل ما تعرضت له من ظلم سيذهب في لحظات عندما نفوز بتلك البطولة".

واختتم رسالته قائلاً: "مثلما كنت سبباً في إسعادكم بالكونفيدرالية والسوبر، إن شاء الله أكون سبباً في إسعادكم بكأس دوري أبطال أفريقيا".