تصفيات كأس العالم.. أوروجواي تستعيد توازنها.. فوز هزيل للبرازيل.. وانتصار أول لتشيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ:

استعاد منتخب أوروجواي لكرة القدم اتزانه في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وحقق فوزا غاليا 3 / صفر على مضيفه الكولومبي مساء الجمعة في الجولة الثالثة من التصفيات.

وكان منتخب أوروجواي خسر 2 / 4 في الجولة الماضية أمام نظيره الإكوادوري في أكتوبر الماضي ولكنه استعاد اتزانه من خلال الفوز الثمين على المنتخب الكولومبي ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويتقدم للمركز الثالث مناصفة مع الإكوادور وبفارق الأهداف فقط خلف البرازيل وبفارق نقطة واحدة خلف المنتخب الأرجنتيني المتصدر.

وتجمد رصيد المنتخب الكولومبي عند أربع نقاط ليتراجع إلى المركز السادس بفارق نقطة واحدة خلف باراجواي وذلك بعدما مني الفريق بهزيمته الأولى في التصفيات الحالية.

وأنهى منتخب أوروجواي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله إدينسون كافاني في الدقيقة الخامسة.

وفي الشوط الثاني، عزز الفريق تقدمه بالهدف الثاني الذي سجله لويس سواريز من ضربة جزاء في الدقيقة ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في صدارة قائمة هدافي التصفيات حتى الآن علما بأن جميع الأهداف الأربعة جاءت من ضربات جزاء.

واختتم البديل داروين نونيز التسجيل في المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 73 فيما شهدت الدقيقة 90 طرد اللاعب الكولومبي ييري مينا لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

ومن جهة أخرى، واصل المنتخب البرازيلي لكرة القدم انتصاراته المتتالية في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه الهزيل 1 / صفر على نظيره الفنزويلي مساء الجمعة (صباح اليوم السبت بتوقيت جرينتش) في ختام مباريات الجولة الثالثة من التصفيات.

ورغم السيطرة شبه المطلقة للمنتخب البرازيلي على مجريات اللعب في شوطي المباراة، أهدر لاعبو الفريق الفرص تباعا في غياب نجم الفريق وقائده نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

Advertisements

ويتربع المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) الآن على صدارة جدول التصفيات برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية وبفارق نقطتين أمام نظيره الأرجنتيني فيما ظل رصيد المنتخب الفنزويلي خاليا من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي ليظل في المركز التاسع عشر قبل الأخير في جدول التصفيات بفارق الأهداف فقط أمام بوليفيا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ليكون الشوط الثالث على التوالي الذي يفشل خلاله نجوم السامبا في هز شباك المنتخب الفنزويلي حيث انتهت آخر مباراة سابقة بين الفريقين بالتعادل السلبي وذلك في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) عام 2019 في البرازيل.

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل السلبي بين الفريقين حتى سجل روبرتو فيرمينو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67 ليضاعف راقصو السامبا محنة المنتخب الفنزويلي في التصفيات.

وفي مباراة أخرى، سجل أرتورو فيدال هدفين في الشوط الأول ليقود منتخب بلاده تشيلي إلى انتصاره الأول في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بفوزه الثمين 2 / صفر على منتخب بيرو مساء الجمعة (صباح اليوم السبت بتوقيت جرينتش) في الجولة الثالثة من التصفيات.

ورفع منتخب تشيلي رصيده إلى أربع نقاط ليتقدم إلى المركز السادس بفارق الأهداف فقط أمام كولومبيا وتجمد رصيد بيرو عند نقطة واحدة في المركز الثامن بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في التصفيات.

وأنهى منتخب تشيلي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما أرتورو فيدال في الدقيقتين 20 و35 .

وفشلت ردة فعل منتخب بيرو في الشوط الثاني كما فشل منتخب تشيلي في زيادة رصيده من الأهداف.