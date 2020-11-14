بالمواعيد والقنوات الناقلة.. تعرف على أبرز مباريات السبت "الدولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تُستأنف اليوم، السبت، مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا، بالإضافة إلى الجولة ما قبل الأخيرة في دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي المنتخب المصري بنظيره توجو في التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا.

وتشهد مباريات الجولة الخامسة في دوري الأمم الأوروبية، قمة تجمع بين منتخبي البرتغال وفرنسا في العاشرة إلا الربع مساءً.

ونرصد لكم أبرز مباريات السبت الدولي:

تصفيات أمم أفريقيا

بنين وليسوتو - الساعة السادسة مساءً.

مصر وتوجو - الساعة التاسعة مساءً - beIN Sports 7

الكونغو الديمقراطية وأنجولا- الساعة التاسعة مساءً.

دوري الأمم الأوروبية

مالطة وأندورا - الساعة الرابعة عصراً - beIN Sports 1

سان مارينو وجبل طارق - الساعة الرابعة عصراً - beIN Sports 2

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قبرص ولوكسمبرج - الساعة السابعة مساءً - beIN Sports 2

إذربيجان والجبل الأسود - الساعة السابعة مساءً - beIN Sports 1

لاتفيا وجزر فاروه - الساعة السابعة مساءً - beIN Sports 3

ألمانيا وأوكرانيا - الساعة العاشرة إلا ربع مساءً - beIN Sports 2

البرتغال وفرنسا - الساعة العاشرة إلا ربع مساءً - beIN Sports 1

سويسرا وإسبانيا - الساعة العاشرة إلا ربع مساءً- beIN Sports 3

السويد وكرواتيا - الساعة العاشرة إلا ربع مساءً - beIN Sports 4

مباريات ودية

السعودية وجامايكا - الساعة السادسة والنصف مساءً.