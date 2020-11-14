بالموعد والقنوات.. مصر تواجه توجو بدون صلاح لتصحيح الأوضاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

بعد غياب لمدة عام تقريباً، يعود المنتخب المصري للظهور من جديد في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 بمواجهة توجو.

استاد القاهرة يستضيف المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً دون حضور جماهيري، حيث تسعى مصر لتحقيق فوزها الأول بالمجموعة السابعة.

ضربة قوية

تعرض المنتخب المصري لضربة قوية قبل 24 ساعة من المباراة بتأكد إصابة نجمه الأول وهدافه محمد صلاح بفيروس كورونا.

محمد صلاح لن يشارك في مباراتي توجو لخضوعه لعزل طبي في فندق إقامة المنتخب، وحاجته للوقت من أجل التعافي والعودة من جديد للملعب.

تصحيح الأوضاع

مصر تعثرت في أول جولتين وتعادلت مع كينيا (1-1) باستاد برج العرب، ومع جزر القمر بدون أهداف لتضع نفسها في موقف حرج في المجموعة.

لكن الفوز على توجو في الجولة الثالثة يرفع رصيد مصر إلى 5 نقاط لصدارة المجموعة مع جزر القمر، ويمكن الانفراد بالصدارة في حالة الفوز بفارق أكثر من هدف.

وتسعى توجو كذلك لتجاوز البداية السيئة حيث حصدت نقطة واحدة فقط في أول جولتين، وفي حالة خسارتها من مصر في القاهرة سيتعقد موقفها تماماً.

بديل صلاح

من المؤكد أن محمد صلاح كان سيبدأ أساسياً أمام توجو، لكن بعد غيابه بسبب فيروس كورونا سيتعين على حسام البدري إيجاد البديل سريعاً.

في مركز الجناح الذي يشغله محمد صلاح يتواجد في معسكر المنتخب محمود تريزيجيه ومحمد شريف لاعب الأهلي، وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك.

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وستكون المُفاضلة بين محمد شريف وأحمد زيزو على الأرجح في مركز الجناح الأيمن، بينما يحتل تريزيجيه الجبهة الهجومية اليسرى.

وقد يلجأ حسام البدري لتغيير طريقة اللعب المُعتادة من (4-2-3-1) إلى اللعب برأسي حربة والدفاع بمصطفى محمد وأحمد حسن كوكا معاً في الهجوم.

ترقب الجماهير

وبالإضافة إلى ترقب الجماهير المباراة أملاً في تحقيق مصر لفوزها الأول بالتصفيات، تهتم جماهير الأهلي والزمالك بصورة مضاعفة بالمباراة.

وذلك نظراً لاحتواء المنتخب على 12 لاعب من الأهلي والزمالك، جميعهم معرضون لخطر الإصابة وهو ما يزيد من القلق عند الجماهير التي تنتظر مباراة الفريقين معاً يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 3 تصفيات أمم إفريقيا

التاريخ: 14 نوفمبر 2020

التوقيت: 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: beIN sports HD7، وTime sport الأرضية

المكان: استاد القاهرة الدولي