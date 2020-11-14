شكرا لقرائتكم أسوان يخوض 3 وديات استعدادا للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان بقيادة سامى الشيشينى، على خوض ثلاث مباريات ودية خلال نوفمبر الجارى، حيث تكون المباراة الأولى أمام النجوم يوم الأحد المقبل، على أن تكون المباراة الثانية أمام الجونة يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر، فيما يختتم أبناء الجنوب مشوار الوديات يوم الأثنين الموافق 23 من نفس الشهر.

وتراجع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان عن فكرة السفر إلى الإسكندرية لاستكمال المرحلة الثانية من الإعداد، خوفاً من نوة "المكنسة" التى تسببت فى نقل نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك إلى القاهرة أيضاً.

وقال سامى الشيشينى المدير الفنى لأسوان فى تصريحات لـ "الخليج 365"، إن الجهاز الفنى قرر التراجع عن فكرة معسكر الإسكندرية بسبب تغير الأحوال الجوية، وإن الفريق يبحث خلال الفترة المقبلة عن خوض لقاءات ودية لتحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة، وهو ما قد يعيقه سوء المناخ خلال الفترة المقبلة فى الإسكندرية ولذلك فضل أسوان استكمال معسكره بالمركز الأولمبى.

فى سياق آخر، وقع خالد وليد حارس مرمى وادى دجلة السابق على عقود انتقاله إلى نادى أسوان فى صفقة انتقال حر، ليصبح بذلك الصفقة رقم 12 فى الميركاتو الصيفى لأبناء الجنوب، وهم أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، وإسلام سرى من الطلائع، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم.

وفى المقابل تنازل أسوان عن 6 لاعبين حيث انضم الثلاثى، إبراهيم القاضى وإبراهيم جلال ومحمود نعيم لنادى إنبى، ورحل فادى فريد إلى البنك الأهلى، فيما رحل أحمد عامر إلى الجونة، وانضم مسعد عوض إلى وادى دجلة عقب دفع الشرط الجزائى فى عقده مع أسوان وقيمته مليون جنيه، وأخطر مجلس إدارة نادى أسوان، المدير المسئول عن الاستاد بضرورة تجهيز الملعب من أجل استضافة مباريات الدورى الجديد، بعدما لعب الفريق مباريات الدور الثانى فى الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظروف انتشار وباء كورونا.