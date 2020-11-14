شكرا لقرائتكم الأهلى يضع الرتوش النهائية على صفقة "الشيخ" مع بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع مسئولو الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة تبادلية من العيار الثقيل تقضي بانتقال أحمد الشيخ لبيراميز وضم الأهلي لمحمد فاروق جناح منتخبنا الوطني، وتقدم بيراميدز بعرض رسمى لشراء أحمد الشيخ من الأهلى نهائيا، والمثير أن الإدارة الحمراء وافقت على الأمر، إلا أنهم اشترطوا أن يكون المقابل انضمام لاعب من بيراميدز للأهلى وتم اختيار محمد فاروق، وهو الأمر الذى رحبت به إدارة بيراميدز، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى بعد انتهاء المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

ورفض مسئولو الأهلي مقترح بيراميدز بدخول أحمد الشناوي ضمن الصفقات التي يضمها الفريق الأحمر من بيراميدز هذا الموسم ،حيث اكد مسئولو الأهلي ان الحراسة ليس ضمن الاولويات في المراكز المطلوبة للتدعيم ،بالإضافة لوجود تحفظ فني علي اداء احمد الشناوي حيث يملك الثنائي محمد بسام ومحمود جاد فرص افضل حال استقرار الأهلي على ضم حارس مرمي جديد، في الوقت الذي رفض بيراميدز مقترح الأهلي بضم البوركيني ايريك تراوري نجم بيراميدز في صفقة بيع احمد الشيخ ليتم الاتفاق في النهاية ان تكون الصفقة الأولي بين الجانبين انتقال احمد الشيخ لبيراميدز وانتقال محمد فاروق للأهلي في صفقة تبادلية.

وعلى صعيد أخر أشاد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بقدرات ميشيل يانكون مدرب حراس الفريق والذي استمر من جهاز السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق الأحمر، وأكد موسيماني أن يانكون يقدم مردوداً هائلاً وهو ما يظهر في المستوى اللافت الذي وصل اليه كل حراس الأهلي خلال الفترة الجارية وعلى رأسهم الحارس الأساسي محمد الشناوي.