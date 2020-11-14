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جدة - عمرو شويل موعد مباراة منتخب مصر وتوجو في تصفيات أفريقيا

في قمة كروية يترقبها عشاق الكرة المصرية، يستقبل منتخب مصر بقيادة حسام البدري نظيره التوجولي في المباراة المقرر لها اليوم السبت 14 نوفمبر بالجولة الثالثة على ستاد القاهرة ، ويوم 17 نوفمبر بالجولة الرابعة على أرض المنافس، بالتصفيات المؤهلة ل كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها الكاميرون 2022. موعد مباراة منتخب مصر وتوجو في تصفيات أفريقيا

يقام لقاء مصر وتوجو في التاسعة مساء السبت الموافق 14 نوفمبر الجاري. ملعب مباراة مصر وتوجو

تقام مباراة مصر وتوجو على ملعب ستاد القاهرة الدولي القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو

تبث مباراة مصر وتوجو على فضائية beIN Sports HD 7. ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، ويحل منتخب كينيا بالمركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ومصر بالمركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل منتخب توجو المجموعة بالمركز الرابع برصيد نقطة وحيدة. ويخوض المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني مساء اليوم الجمعة مرانه الأخير على إ ستاد القاهرة ، استعدادًا لمواجهة توجو غدًا السبت فى الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

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