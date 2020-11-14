شكرا لقرائتكم باتشيكو يعود للقاهرة اليوم بعد أجازة قصيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك، رفقة جهازه المعاون، إلى القاهرة، اليوم، السبت، بعد نهاية فترة الأجازة التي حصل عليها على هامش التوقف الدولى عقب نجاحه في قيادة الفريق الأبيض للتأهل إلى نهائي دورى أبطال إفريقيا بعد إقصاء الرجاء المغربى في دور نصف النهائي، على أن يتولى باتشيكو قيادة تدريبات الفريق بداية من غداً، الأحد، بعدما تولى مساعده مدحت عبد الهادى قيادة التدريبات التي تم استئنافها منذ الأربعاء الماضى، والتي أقيمت في غياب العناصر الدولية بالفريق المتواجدين بالمنتخبات المختلفة حيث سيتسلم باتشيكو، تقريراً من مدحت عبد الهادى، بشأن حالة كافة اللاعبين ومدى الالتزام بتنفيذ البرامج الموضوعة لهم من عدمه.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة، حيث ستكون المرة الأولى فى تاريخ البطولة القارية التى تشهد تأهل فريقين من بلد واحدة للمباراة النهائية، وسبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.