شكرا لقرائتكم دجلة يغير شروطه فى صفقة "بيكهام" مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيرت شروط نادي وادي دجلة الخاصة ببيع أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فبعد ان كان الاتفاق ينص على دفع مقابل مادي بخلاف اعارة 2 من لاعبي الأهلي لوادي دجلة، عاد وطلب مسئولو دجلة ان تتم الصفقة بعيدا عن اللاعبين، علي ان يتم حساب قيمة صفقات المعارين حال الاستقرار علي ضم اي لاعب بعيدا عن صفقة بيكهام.

ويشترط مسئولو دجلة الحصول علي 12 مليون و500 الف جنيه لإتمام صفقة بيع بيكهام للأهلي والحصول علي المبلغ كاش، الا ان ادارة الأهلي ترغب في تقسيط المبلغ علي 3 دفعات وهو ما يعطل اتمام الصفقة حتي الآن.

وعرض الأهلي على دجلة استعارة اثنين من الثلاثي محمد فخرى وعربى بدر ومحمد شكري، على أن يتم خصم قيمة اعارتهم من قيمة الصفقة، إلا أن الثلاثي لم يلقى قبولاً لدى الإدارة الفنية لوادي دجلة، ليتم صرف النظر عن فكرة استعارة لاعبين والتركيز على المقابل المادي فقط.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، أن محمود وحيد لاعب الفريق اشتكى ‏من إجهاد عضلى خلال المران الذى أقيم صباح أمس، الجمعة، على ملعب التتش، استعدادًا ‏للمرحلة المقبلة وأبرزها مواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم ‏‏27 من الشهر الجارى.

وأضاف طبيب الأهلى أن وحيد سيخضع لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم السبت، لتقييم حالته وتحديد فرصته فى المشاركة خلال المران الجماعي.‏