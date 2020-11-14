شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سويسرا قبل مواجهة «الماتادور الإسباني»: اللاعبين مصابون بالإحباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب منتخب سويسرا، من الطبيعي أنه يكون هناك إحباط داخل صفوف فريقه، بسبب عدم تحقيق الفوز في أي من المباريات الست، التي خاضها هذا العام حتى الآن.

وقبل مواجهة منتخب إسبانيا، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، ببطولة دوري الأمم الأوروبية، أكد المدرب أنه يتفهم جيدا المشاعر السيئة التي تتملك الفريق، بسبب عدم تذوق طعم الانتصار. وقال بيتكوفيتش، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي «من الطبيعي أن يكون هناك شيء من الإحباط، بعد خوض 6 مباريات دون تحقيق الفوز في أي منها».