شكرا لقرائتكم خبر عن مويس كين يترك معسكر المنتخب الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية، إن مويس كين سيعود إلى فرنسا، وسيغيب عن منتخب إيطاليا خلال مواجهتي بولندا والبوسنة والهرسك بدوري الأمم الأوروبية لتغرض لإصابة عضلية في الخلفية.

وكان كين قد سجل 3 أهداف في 4 مباريات خاضها مع البي أس جي بالدوري الفرنسي، عقب انضمامه على سبيل الإعارة من إيفرتون الإنجليزي. ومن الُقرر أن ينضم ستيفانو أوكاكا مهاجم أودينيزي، بدلا من كين في تشكيلة المنتخب الإيطالي، حيث سيصل الليلة للمُعسكر.