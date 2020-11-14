شكرا لقرائتكم خبر عن نجم توتنهام يحصد جائزة أفضل لاعب في «البريميرليج» لشهر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال شهر أكتوبر الماضي. ووفقا للحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام هوتسبير، حصد جائزة أفضل لاعب. ونجح سون هيونج مين خلال الشهر الماضي في إحراز 4 أهداف، بالإضافة إلى تقديم تمريرتين حاسمتين لزملائه. الوضع في مصر

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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