شكرا لقرائتكم خبر عن آلان بروان يغادر معسكر أيرلندا بأوامر كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد أقل من يوم واحد، على مشاركته في مباراة منتخب بلاده الودية أمام إنجلترا، أظهرت نتائج الفحوص إصابة لاعب وسط منتخب أيرلندا آلان براون بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى.
وبهذا أصبح براون، ثاني لاعب أيرلندي تثبت الفحوص إصابته بالفيروس التاجي هذا الأسبوع، بعد غياب المهاجم كالوم روبنسون عن المباراة التي أقيمت في ستاد ويمبلي اللندني الشهير وانتهت بفوز إنجلترا 3-صفر لنفس السبب.
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