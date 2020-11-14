ديوكوفيتش يقترب من رقم أسطورة التنس روجر فيدرر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد لاعب التنس الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، اليوم الجمعة، أنه وصل لندن بضغوط أقل، بعدما حسم بالفعل المركز الأول، في التصنيف العالمي لنهاية الموسم الحالي.
وقال الصربي، خلال مؤتمر صحفي: يزال الضغط من عليك، عندما تعلم أنك المصنف الأول عالميا، لكن هذا لا يغير سبب تواجدي هنا، ورغبتي في الفوز باللقب، أرغب في الفوز كما يرغب بقية اللاعبين. ويبحث ديوكوفيتش في لندن عن لقبه السادس لهذه البطولة، ليعادل به رقم أسطورة التنس السويسرية، روجر فيدرر
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الوضع في مصر
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اصابات
110,319
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تعافي
100,847
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وفيات
6,429
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