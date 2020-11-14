منتخب إسبانيا يسعى لخطف نقاط لقاء سويسرا لبلوغه نهائيات الأمم الأوروبية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيخوض منتخب إسبانيا أول مباراة من الاثنتين الحاسمتين المتبقيتين له ببطولة دوري الأمم الأوروبية، اليوم، أمام نظيره السويسري. ويأمل المدرب لويس إنريكي، خلال المباراتين القيام بقفزة للأمام مع الفريق، حيث ينتظر تحقيق أولى نجاحاته معه بالوصول للمرحلة النهائية للبطولة.
وحتى هذه اللحظة، لم تحظ مسيرة إنريكي مع "لا روخا" بالاستمرارية المطلوبة لتقييم تطوره مع الفريق، عند توليه المسؤولية لأول مرة في عام 2018، قاد إسبانيا في النسخة الماضية لبطولة دوري الأمم وأنهى دور المجموعات في وصافة المجموعة الأولى، دون أية خيارات للصراع من أجل الفوز باللقب.
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