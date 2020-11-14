شكرا لقرائتكم خبر عن بواتينج يعلق على أنباء رحيله من كتيبة بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق بواتيج، عن أنباء رحيله من صفوف فريقه الحالي بايرن ميونيخ، وقال لموقع صحيفة "Suddeutsche Zeitung" الألمانية، لم يتواصل معي أحد، ولا أعلم شيئا عما يتردد، أنا مندهش". وكان وكيل المدافع الألماني المخضرم قد أكد في وقت سابق، رغبة اللاعب في الاستمرار مع بطل أوروبا، رغم عدم دخول النادي في محادثات معه بشأن التجديد. يأتي ذلك في ظل اعتماد المدرب الألماني هانز فليك على بواتينج في التشكيلة الأساسية بانتظام، إذ كان أحد ركائز الفريق المتوج بـ5 ألقاب عام 2020. الوضع في مصر

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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