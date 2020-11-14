شكرا لقرائتكم خبر عن أنسو فاتي يبدأ رحلة التأهيل الطبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر أنسو فاتي، لاعب برشلونة الإسباني، المستشفى الذي أجرى فيها العملية الجراحية بركبته بعدما أطمئن الطبيب المعالج على صحته وسلامة العملية الجراحية.

ووفقا لموقع "ماركا" الإسباني، فأن مهاجم برشلونة سيخضع خلال الفترة المقبلة لبرنامج تأهلي وطبي في نفس الوقت على أن يعود للملاعب وفقا للتشخيص النهائي لحالته بعد 4 أشهر على أقصى تقدير.