شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد مشاركة جريزمان مع برشلونة خلال لقاء أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن نتيجة الاختبارات التي خضع لها جريزمان ولينجليت داخل معسكر المنتخب الفرنسي، جاءت سلبية، وتمكنا من السفر مع البعثة إلى لشبونة، للتحضير لمواجهة البرتغال اليوم السبت بدوري الأمم الأوروبية.
وأضافت الصحيفة: «تابع برشلونة عن كثب نتائج الاختبارات، خاصةً أن الفريق سيواجه أتلتيكو مدريد بعد التوقف الدولي، وكان سيتأثر لو غاب الثنائي المهم في تشكيلة المدرب رونالد كومان».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
110,319
-
تعافي
100,847
-
وفيات
6,429
كانت هذه تفاصيل خبر تأكد مشاركة جريزمان مع برشلونة خلال لقاء أتلتيكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.