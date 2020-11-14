شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد مشاركة جريزمان مع برشلونة خلال لقاء أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن نتيجة الاختبارات التي خضع لها جريزمان ولينجليت داخل معسكر المنتخب الفرنسي، جاءت سلبية، وتمكنا من السفر مع البعثة إلى لشبونة، للتحضير لمواجهة البرتغال اليوم السبت بدوري الأمم الأوروبية.

وأضافت الصحيفة: «تابع برشلونة عن كثب نتائج الاختبارات، خاصةً أن الفريق سيواجه أتلتيكو مدريد بعد التوقف الدولي، وكان سيتأثر لو غاب الثنائي المهم في تشكيلة المدرب رونالد كومان».