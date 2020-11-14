شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف جوزيه مورينو مدرب توتنهام بسبب واقعة رويال أنتويرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، معاقبة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ومديره الفني جوزيه مورينيو. وقال يويفا، إن المدرب البرتغالي تسبب في تأخر انطلاق مباراة توتنهام في الدوري الأوروبي على ملعب رويال أنتويرب، يوم 29 أكتوبر الماضي.

وقررت لجنة الانضباط في اليويفا، معاقبة مورينيو، بالإيقاف مباراة أوروبية واحدة، مشيرة إلى أنها ستكون مع إيقاف التنفيذ لعام واحد. كما تقرر تغريم توتنهام 25 ألف يورو بسبب انطلاق المباراة المتأخر إضافة إلى 3 آلاف يورو لخرق لوائح المعدات والأجهزة الرياضية التي وضعها الاتحاد الأوروبي. وخسر توتنهام المباراة 1-صفر في بلجيكا، لكنه يتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن أنتويرب ولاسك لينتس.