شكرا لقرائتكم خبر عن مينامينو نجم ليفربول يقود اليابان للفوز على بنما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب المنتخب الياباني على نظيره بنما (1/0)، في مباراة ودية أقيمت بمدينة جراتس النمساوية. وسجل تاكومي مينامينو لاعب ليفربول الإنجليزي، الهدف الوحيد للمنتخب الياباني، في الدقيقة 61 من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة تعرض لويس ميخيا، لاعب المنتخب البنمي، للطرد بعد تدخل قوي على أحد لاعبي المنتخب الياباني. ويتصدر المنتخب الياباني المجموعة السادسة، في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، برصيد 12 نقطة.

على الجانب الآخر، يتواجد منتخب بنما في المجموعة الرابعة بالدور الأول، من تصفيات قارة أمريكا الشمالية، إلى جانب منتخبات الدومينكان وبربادوس ودومينكا وأنجويلا.