هادي خشبة: مصطفى محمد أنسب من كوكا لقيادة هجوم منتخب مصر (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث هادي خشبة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن المهاجم الأنسب في تشكيل المنتخب الوطني في لقاء توجو، المقرر لها غدًا السبت، في الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا.
وقال هادي خشبة في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «مصطفى محمد أنسب من أحمد حسن كوكا لقيادة هجوم منتخب مصر».
وتابع: «مصطفى محمد سيكون له مستقبل كبير خلال الفترة المقبلة وسيحترف بأوروبا خلال الفترة القليلة المقبلة».
وأتم: «حسام البدري سيلعب بمصطفى محمد بدلا من كوكا في لقاء السبت بسبب جاهزيته الكبيرة للمباراة».
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