شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يعلق علي اقتراب راموس من خطف لقب عميد لاعبي العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الصقر أحمد حسن، نجم الكرة المصرية سابقًا، اقتراب راموس من خطف لقب عميد لاعبي العالم.

وأكد الصقر أحمد حسن في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «راموس لاعب جيد ويستحق اللقب بسبب اجتهاده ولكن أنا حافظت على ذلك اللقب لمدة 10 سنوات».

وتابع: «حافظت على اللقب لسنوات طويلة ومن حق راموس الحصول على اللقب حال تخطي رقمي».