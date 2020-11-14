شكرا لقرائتكم خبر عن ديشامب يلاعب البرتغال بورقة كيليان مبابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، إن المهاجم كيليان مبابي سيخضع لاختبار لياقة، في اللحظات الأخيرة قبل مواجهة مضيفه البرتغالي، ضمن المجموعة الثالثة بالدرجة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.

وغاب مهاجم باريس سان جيرمان عن هزيمة فرنسا، على أرضها أمام فنلندا (2-0)، بسبب إصابة في الفخذ، أثارت الشكوك حول مشاركته ضد البرتغال، اليوم السبت.

وقال ديشامب، في مؤتمر صحفي، سيتدرب مبابي بمفرده في الجزء الأول من المران الليلة وسنقيم حالته مع اللاعبين الآخرين اليوم السبت«. وغاب المدافعون، بريسنل كيمبيمبي ولوكاس هرنانديز وبنجامين بافارد والمهاجم كينجسلي كومان، عن مباراة فنلندا أيضا.

ويحتل بطل العالم المركز الثاني في المجموعة، بعشر نقاط، بفارق الأهداف خلف البرتغال بطلة أوروبا. وتعادل الفريقان سلبيا في لقائهما الأول بالمجموعة، في استاد فرنسا الشهر الماضي