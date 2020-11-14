بث مباشر | شاهد أهداف مباراة البرازيل وفنزويلا في تصفيات كأس العالم 2022 “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 أهداف مباراة البرازيل وفنزويلا في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أميركا الجنوبية، والتي تقام في افتتاح مباريات اليوم السبت 14 نوفمبر، حسب توقيت جرينيتش، وتوقيت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ينطلق البث المباشر للمباراة في تمام الساعة 00:30 بتوقيت جرينيتش، 2:30 بتوقيت مصر ، 3:30 بتوقيت السعودية ، ويستضيفها ملعب دو مورومبي في مدينة ساو باولو البرازيلية.

بدأ منتخب البرازيل هذه المباراة بتشكيلة مكونة من حارس مرمى مانشستر سيتي “إيدرسون” ورباعي خط الدفاع “رينان لودي وماركينيوس وتياجو سيلفا ودانيلو”، وفي خط الوسط الثلاثي آلان ماركيز ودوجلاس لويز وريبيرو، وفي الهجوم نجم إيفرتون “ريتشارليسون” ومهاجم ليفربول روبيرتو فيرمينو، بالاضافة إلى لاعب مانشستر سيتي جابرييل جيسوس.

على الناحية الأخرى، قاد خط هجوم منتخب فنزويلا اللاعب الشهير “سالمون روندون” وتواجد في الخط الخلفي مدافع نادي بارما “يوردان أوسوريو”، ولاعب وسط نادي تورينو “توماس رينكون”، ولاعب وسط نادي سانتوس المتميز “يفيرسون خوليو سوتيلدو مارتينيز”، ومهاجم نادي غرناطة “داروين ماخيس” .

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