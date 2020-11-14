شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تجديد راموس في ريال مدريد تتصاعد بعد اجتماع بيريز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت حدة الخلافات بين بيريز، رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد، ومدافع المرنجي، سيرجو راموس، حول تجديد عقده مع النادي الملكي خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لموقع صحيفة «ماركا»، فأن اللاعب الإسباني يريد التجديد لناديه الملكي 4 مواسم مقبلة، فيما يحاول إدارة الريال بالتجديد لمدافع إسبانيا موسم واحد فقط، وهو ما رفضه اللاعب شكلا وموضوعا، خلال اجتماعه برئيس إدارة ريال مدريد الأسبوع الماضي.