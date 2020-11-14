شكرا لقرائتكم خبر عن توني بوليس مدرب ستوك سيتي السابق يتولى قيادة شيفيلد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شيفيلد وينزداي الإنجليزي، تعاقده مع توني بوليس، مدرب ستوك سيتي وكريستال بالاس السابق، خلفا لجاري مونك الذي استغنى النادي عن خدماته، بعد بداية سيئة للموسم الجديد. ويحتل وينزداي المركز 23، في دوري الدرجة الأولى، بعد ثلاثة انتصارات فقط من 11 مباراة. الوضع في مصر

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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