شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو بروزفيتش يغيب عن كرواتيا خلال لقاء السويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، إصابة مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان، بفيروس كورونا. وقال البيان الرسمي للاتحاد الكرواتي على موقعه: بعد ثبوت إيجابية عينة دوماجوي فيدا يوم الأربعاء الماضي، اليوم أجرى المنتخب اختبارات إضافية قبل مواجهة السويد اليوم السبت. الوضع في مصر

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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