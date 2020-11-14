كورونا يغادر هوفنهايم.. ويستعد لمواجهة شتوتجارت بالقوة الضاربة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي هوفنهايم الألماني، أن جولة فحوص كورونا التي أجريت للاعبيه وإدارييه، لم تكشف عن مزيد من الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد، وأن جميع النتائج جاءت سلبية.
وكان هوفنهايم قد شهد انتقال عدوى فيروس كورونا لستة لاعبين واثنين من الإداريين، ليخضع الفريق بأكمله للعزل الصحي. ويحتل هوفنهايم، المركز الثالث عشر في الدوري الألماني برصيد 7 نقاط حصدها من سبع مباريات. ويستأنف الفريق مشواره في المسابقة المحلية، بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يلتقي شتوتجارت في 21 نوفمبر الجاري.
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