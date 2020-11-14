شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب لقاءاته المتتالية.. بايرن ميونيخ يؤجل لقاء هولستين كييل في كأس ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم في تأجيل مباراته بالدور الثاني ببطولة الكأس، أمام فريق هولستين كييل، المنافس بدوري الدرجة الثانية، لتقام يوم 13 يناير، بدلا من 23 أول ديسمبر.
وذكر البافاري على موقعه الرسمي، أنه تم التوصل «لاتفاق متناغم للغاية» بعد أن طلبوا من الاتحاد الألماني وكييل لتأجيل المباراة، «بسبب خوض الفريق لعدد كبير من المباريات قبل عيد الميلاد».
وكانت مباراة بايرن ميونخ، حامل اللقب، في الدور الأول أمام دويرين، المنافس بدوري الدرجة الخامسة، والتي فاز بها 3/0، تأجلت من سبتمبر وأقيمت في أكتوبر الماضي.
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