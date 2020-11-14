شكرا لقرائتكم خبر عن «قناص الماكينات» يخطط لخطف الصدارة من منتخب إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهاجم الألماني، تيمو فيرنر، إنه لا يود أن يكون في موقف لاعبي أوكرانيا وإسبانيا، منافسي المانشافت في دوري الأمم الأوروبية، نظرا لأنهم سيتعين عليهم مواجهة خط هجومي يتميز بالسرعة، يتكون منه وزميليه ليروي ساني وسيرجي جنابري.

وأضاف فيرنر «نريد الفوز اليوم على أوكرانيا، ثم انتزاع صدارة المجموعة من إسبانيا، نحن الثلاثة سريعون للغاية ونلعب بشكل مباشر، لا أريد فعلا أن أكون مكان منافسينا».

ولحق فيرنر بمعسكر المنتخب الألماني عقب ودية التشيك، وهو نفس ما حدث مع زميليه في الهجوم، ولاعبين آخرين مثل توني كروس، والمدافعين نيكلاس زوله وماتياس جينتر.